Англія

Футболіст, як і раніше, не входить до планів тренерського штабу "синіх".

Півзахисник Челсі Давід Фофана вкотре змінить клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 22-річний івуарієць не входить до планів тренерського штабу "синіх", тому лондонці шукають йому нову команду.

Фофана поповнив склад Челсі у січні 2023 року за 12 мільйонів євро. З того часу він провів лише чотири матчі.

Також Давід тричі віддавався в оренду – Уніону, Бернлі та Гезтепе. Минулого сезону він провів дев'ять матчів у Туреччині, в яких забив два м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив свою заявку на Клубний чемпіонат світу.