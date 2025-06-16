Англія

Незабаром варто очікувати на оголошення щодо трансферу.

Англійський Брайтон планує бути активним упродовж чергового літнього трансферного вікна й уже може похизуватись певними здобутками в перемовинах з іншими клубами.

Незабаром склад "чайок" має поповнити італійський центральний захисник Верони Дієго Коппола.

Перемовини щодо 21-річного виконавця видались доволі швидкими, оскільки фундамент для них клуби почали закладати ще наприкінці сезону, і сторони зрештою закрили угоду на сумі в 10 млн євро + бонуси.

Футболіст уже пройшов медогляд у новому клубі й підписав контракт, як повідомляють ЗМІ, про що має бути оголошено незабаром.

На рахунку Копполи 35 матчів та два голи в минулому сезоні.