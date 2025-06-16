Англія

Француз продовжить кар'єру в Англії.

Англійський Борнмут оформив трансфер лівого захисника Адрієна Трюффера з французького Ренна. Про це повідомляє офіційний сайт "черріз".

Зазначається, що 23-річний француз уклав із англійським клубом контракт до 30 червня 2030 року.

"Я дійсно щасливий і гордий приєднатися до Борнмута. Для мене це чудова можливість продовжувати прогресувати і стати частиною амбітного проєкту. Я відчув довіру клубу до мене з перших переговорів, і з нетерпінням чекаю початку.

Це мрія для будь-якого гравця — грати в Прем'єр-лізі. Це одна з найкращих і найбільш конкурентоспроможних ліг у світі. Я з нетерпінням чекаю можливості перевірити себе на цьому рівні, щотижня зустрічатися з найкращими гравцями і допомагати команді досягати великих успіхів", — заявив Трюффер.

За інформацією Трансфермаркт, трансфер французького захисника обійшовся Борнмуту у 13,5 млн. євро.

Минулого сезону Адрієн Трюффер відіграв за Ренн 35 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Забарний чекає на швидкий перехід до ПСЖ.