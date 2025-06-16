Англія

Шведський форвард зробив пріоритетом трансфер на Емірейтс.

Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш цього літа прагне перейти саме в Арсенал, незважаючи на нещодавні спроби Манчестер Юнайтед втрутитися в перемовини. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Арсенал досі веде переговори щодо Беньяміна Шешко, однак контракт з форвардом ще не підписано. У разі зриву цієї угоди лондонці можуть активізувати перемовини зі Спортінгом щодо 27-річного шведа, який розглядається лондонським клубом як серйозна альтернатива.

Манчестер Юнайтед, своєю чергою, зберігає інтерес до шведа, але, за інформацією джерела, в клубі вже не вірять у реалістичність цього трансферу, враховуючи бажання самого гравця.

Раніше повідомлялося, що Арсенал призупинив перемовини зі Спортінгом щодо Дьокереша через високі фінансові вимоги "левів".