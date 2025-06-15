Англія

Всьому виною — занадто висока вартість гравця.

Нападник Спортінга Віктор Дьокереш не стане гравцем Арсеналу, повідомляє Record.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу ухвалило рішення зупинити переговорний процес щодо трансферу 27-річного шведа.

Причиною такого рішення називається надто висока ціна від "левів", які запросили близько 80 мільйонів євро.

Також зазначається, що "каноніри" вирішили зосередитися на кандидатурах Беньяміна Шешка з Лейпцига та Оллі Воткінса з Астон Вілли.

У той же час інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що Дьокереш не відмовлявся від варіанта з Манчестер Юнайтед і переговорний процес між сторонами продовжується.

Минулого сезону Дьокереш провів 52 матчі, в яких забив 54 голи та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Дьокереш повідомив Спортінгу, що більше не гратиме за клуб.