Англія

Бразилець може переїхати на Стемфорд Брідж.

Лондонський Челсі виявляє інтерес до нападника Брайтона Жуана Педро. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, керівництво "чайок" хоче отримати за 23-річного бразильця 60 млн. євро. Сам футболіст не проти змінити клубну прописку найближчого літа.

Зазначається, що в послугах Педро також зацікавлений Ліверпуль, який вбачає у форварді Брайтона потенційну заміну для Дарвіна Нуньєса.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Жуан Педро відіграв за Брайтон 30 матчів, забив десять голів та віддав сім результативних передач.