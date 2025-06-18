Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував статус гравця.

Нападник англійського Манчестер Сіті Джек Гріліш залишився поза заявкою команди на Клубний чемпіонат світу-2025, що викликало резонанс серед уболівальників.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола на останній пресконференції пояснив своє рішення.

"Це була розмова поміж ним і клубом, і вони закрили всі питання. Джек — винятковий гравець, і єдина причина, чому він не грав у минулому сезоні, — це, звичайно, мої рішення. Зараз ми вирішили, що він повинен грати. Клуб був із ним чесним, і він був чесним перед клубом.

Ми вирішили, що найкраще, щоб у нього було місце, де він зможе відчути, що може грати, і повернутись до рівня того гравця, яким він був у чемпіонський рік або впродовж усієї своєї кар'єри в Астон Віллі. Без нього досягти тих перемог було б неможливо або принаймні значно складніше.

Справа в тому, що останні два сезони він грав мало, і зараз він повинен повернутись до гри, щоб знову відчути, що може грати кожні три дні, і знову показати ту якість, яка в нього є", — заявив іспанський фахівець.

Манчестер Сіті розпочне виступи на КЧС-2025 з матчу проти марокканського Відада 18 червня, о 19:00.