Англія

18-річний талант залишиться в Лондоні попри інтерес мадридського Реала.

Універсальний та талановитий лівий захисник Майлз Льюїс-Скеллі погодив нову довгострокову угоду з Арсеналом.

Як повідомляють інсайдери Чарлі Воттс і Фабріціо Романо, всі деталі вже узгоджено, а офіційне оголошення очікується найближчим часом.

18-річний фулбек став справжнім відкриттям минулого сезону, закріпившись у стартовому складі команди Мікеля Артети та завершивши сезон як основний лівий оборонець. Його стабільна гра не залишилася непоміченою: футболіст дебютував за збірну Англії, ставши наймолодшим гравцем, який забив у першому матчі за національну команду.

Попри інтерес з боку мадридського Реала, який уважно стежив за контрактною ситуацією гравця, Льюїс-Скеллі з самого початку хотів залишитися в Арсеналі.

Зазначимо, що це вже друге кадрове посилення для Арсеналу цього літа після пролонгації контракту з Габріелем Магальяесом. Також тривають переговори з Букайо Сакою, Вільямом Саліба, Ітаном Нванері та Леандро Троссаром.