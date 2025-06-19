Англія

Український футболіст може отримати до чотирьох років відсторонення, а Челсі — розірвати з ним контракт.

Англійська футбольна асоціація офіційно висунула звинувачення вінгеру Челсі Михайлу Мудрику за порушення антидопінгових правил. Це сталося після того, як у грудні 2024 року футболіста тимчасово усунули через позитивну допінг-пробу на заборонений препарат мельдоній.

Як повідомляє The Athletic, після виявлення забороненої речовини в А-пробі, було проведено тестування В-проби, що підтвердило наявність мельдонію. Позитивний результат з’явився після повернення футболіста з матчів збірної України у листопаді проти Грузії та Албанії.

FA підтвердила, що звинувачення стосуються наявності або вживання забороненої речовини відповідно до статей 3 та 4 антидопінгового регламенту. У Мудрика є 20 днів, щоб або прийняти звинувачення та санкції, або подати запит на слухання.

У грудні гравець наполягав, що ніколи свідомо не вживав допінг, і пообіцяв співпрацювати з клубом і юристами, щоб з'ясувати причину позитивного тесту.

Максимально можлива санкція — чотири роки дискваліфікації, але покарання може бути значно м’якшим залежно від обставин: від кількох місяців до двох років. Якщо рішення FA буде не на користь гравця, він зможе подати апеляцію. Спочатку це буде апеляція в самій FA, але також можливе звернення до Спортивного арбітражного суду (CAS), як це зробив Поль Погба, якому вдалося зменшити покарання з чотирьох років до 18 місяців.

В контрактах Прем’єр-ліги передбачено, що вживання заборонених речовин є підставою для звільнення за грубе порушення умов контракту. Якщо Челсі вирішить розірвати угоду, клуб повинен повідомити гравця письмово за 14 днів до цього. Виплати обмежаться зарплатою лише за цей період.

Гравець має право оскаржити саме рішення клубу про розрив угоди, але шанси на успіх мінімальні, якщо його вина підтверджена FA.

Челсі також може вирішити зберегти футболіста, з огляду на його молодий вік та потенціал. У такому випадку клуб може запропонувати новий контракт на менших фінансових умовах, які діятимуть під час дискваліфікації. Але рішення підписувати такий контракт залишається за гравцем.

У крайньому разі клуб може навіть подати позов до гравця за завдані збитки, як це було у справі Адріана Муту, якого Челсі судив за втрачену вартість після допінг-скандалу. Але такі прецеденти є дуже рідкісними.