Англія

Після відходу Санчо і відсторонення Мудрика лондонці залишилися з трьома крайніми нападниками.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска підтвердив, що клуб розглядає можливість підписання нового вінгера під час літнього трансферного вікна.

Італійський фахівець зробив відповідну заяву напередодні першого матчу синіх на клубному чемпіонаті світу. За словами Марески, втрата Джейдона Санчо, який залишив команду, суттєво вплинула на глибину складу на флангах атаки.

— Щось точно відбудеться. Джейдон Санчо пішов, тож у нас залишилося всього три профільних вінгера, — зазначив наставник.

Нагадаємо, на позиції вінгера в Челсі граає Михайло Мудрик. Проте українець наразі відсторонений Футбольною асоціацією Англії через позитивну допінг-пробу на мельдоній.

Раніше повідомлялось, що Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні.