Англія

Угоду можуть завершити в найближчі 24—48 годин — резервіст мерсісайдців коштуватиме 30 млн фунтів стерлінгів + 5 млн бонусами.

Центральний захисник Ліверпуля Джарелл Кванса знаходиться за крок від переходу в Баєр Леверкузен.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, переговори між клубами вийшли на фінальну стадію, і трансфер може бути погоджений протягом найближчих двох діб.

Сам футболіст вже дав згоду на перехід до німецького клубу. Сторони близькі до домовленості щодо фінансових умов: основна сума трансферу складе близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 5 мільйонів передбачено у вигляді бонусів.

Повний пакет у євро — більше 40 млн, що удвічі перевищує оціночну вартість гравця за даними Transfermarkt.

Зазначимо, що це має стати рекордним підписанням в історії "фармацевтів", які лише одного разу платили за гравця більше 30 млн євро (Керем Демірбай за 32 млн євро з Гоффенгайма у сезоні-2019/20).

Нагадаємо, що Ліверпуль готує також рекордний трансфер Флоріана Вірца з Баєра за фіксовані 117 млн євро плюс 19 млн у вигляді бонусів.

Документально угоди не пов'язані та не є офіційно обміном, хоча спочатку в ЗМІ фігурувала саме така інформація про включення в угоду одного з гравців-вихованців академії мерсісайдців.

Утім, факт залишається наступним: продаж резервіста та вихованця у вигляді Кванси за високу суму значно полегшить життя "червоних" із дотриманням правил ФФП та ПФС у випадку успішного закриття величезної угоди щодо Вірца, а Баєр вирішить проблему з відходом Йонатана Та.