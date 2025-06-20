Англія

Автор переможного гола Ігор Жезус та молодий захисник Жаїр Кунья вирушать до Ноттінгем Форест.

Напередодні бразильський Ботафогу на стадії групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 здолав цьогорічного тріумфатора Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола у цьому матчі став 24-річний Ігор Жезус, який вразив ворота Джіджі Доннарумми ударом з-меж штрафного майданчика.

Цей успіх Ботафогу став причиной для журналіста Фабріціо Романо повідомити, що Ігор Жезус та його молодий одноклубник із центру захисту Жаїр Кунья, який допоміг зберегти ворота "сухими" проти атакуючою паризької машини Луїса Енріке, вирушать влітку до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє інсайдер, Ноттінгем Форест домовився про підписання обох гравців бразильського Ботафогу — Ігор Жезус та Жаїр Кунья стануть підсиленням "лісників" у єврокубках.

Також тривають переговори щодо ще одного гравця Ботафогу — лівого захисника Куябано. Сторони наближаються до фінальних домовленостей, але деякі деталі ще залишаються невирішеними щодо цього 22-річного гравця.

Зазначимо, що між клубами бізнесменів Джона Текстора (Ліон, Ботафогу, Крістал Пелес) та Евангелоса Марінакіса (Олімпіакос, Ноттінгем Форест) систематично відбуваються спільні угоди. Нагадаємо також, що у Ліона та Фореста були проблеми з дотриманням фінансових правил — "ткачі" ризикували вилетіти з Ліги 1 та отримати трансферний бан через санкції, а "лісникам" вдалось у позаминулому сезоні уникнути зняття очок в АПЛ завдяки низці спільних трансферів із "холдингом Текстора".