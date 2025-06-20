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Відбулися чергові матчі Клубного чемпіонату світу.

Сьогодні вночі, 20 червня, відбулися чергові матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу.

У першому матчі мадридський Атлетіко здобув перемогу над Сіетлом з рахунком 3:1.

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на 11 хвилині зусиллями Пабло Барріоса. Потім на старті другого тайму Аксель Вітсель подвоїв перевагу "матрацників".

На 50 хвилині Сіетл відіграв один м'яч завдяки голу у виконанні Альберта Руснака. Через п'ять хвилин остаточну крапку у матчі поставив Барріос.

Сіетл — Атлетіко 1:3

Голи: Руснак, 50 — Барріос, 11, 55, Вітсель, 47.

Сіетл: Фрай — Бейкер-Вайтінг, Реген, Белль, Калані (Міного, 79) — Варгас, Рольдан — Ротрок (Ролдан, 66), Руснак (Жоао Пауло, 79), Де ла Вега (Кент, 60) — Мусовскі (Феррейра, 60).

Атлетіко: Облак — Галан, Ле Норман, Хіменес (Вітсель, 46), Льоренте — Де Пауль (Галлагер, 65), Коке (Корреа, 70), Барріос, Сімеоне — Альварес (Моліна, 82), Серлот (Грізманн, 65).

Попередження: Ротрок — Де Пауль, Галлагер.

У другій грі ПСЖ мінімально поступився Ботафогу з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 36 хвилині, а його автором став Ігор Жезус, який відзначився на 36 хвилині.

ПСЖ — Ботафогу 0:1

Гол: Ігор Жезус, 36.

ПСЖ: Доннарумма — Ернандес (Мендеш, 55), Бералдо, Пачо, Хакімі — Заїр-Емері (Невес, 56), Вітінья, Маюлу (Руїс, 55) — Кварацхелія, Дуе (Лі Кан Ін, 79), Рамуш (Баркола, 55).

Ботафогу: Віктор — Теллес (Соарес, 68), Барбоса, Жаїр, Вітінью — Марлон Фрейтас, Грегоре — Аллан (Невтон, 86), Саваріно (Родрігес, 68), Артур (Монторо, 77) — Ігор Жезус.

Попередження: Грегоре, Соарес.

Після двох турів Ботафогу набрав шість очок та очолює групу В, випереджаючи ПСЖ та Атлетіко, на рахунку яких по три бали. Останнє місце у Сіетла – нуль очок.