Англія

За ситуацією англійця в Челсі слідкують й інші клуби.

Арсенал є одним із клубів, які слідкують за ситуацією правого вінгера Ноні Мадуеке в Челсі, передає видання The Telegraph.

Вважається, що "каноніри" цікавилися цілим рядом різноманітних виконавців, що ускладнює оцінку їхньої зацікавленості в потенційному переході 23-річного англійця. Челсі не виставили Мадуеке на трансфер і не пропонували його іншим клубам, але в Арсеналі вірять, що цього літа гравця можуть продати, адже він не входить до числа "недоторканих".

Здатність Ноні грати на обох флангах збільшила б глибину складу команди Мікеля Артети, також забезпечивши краще прикриття для одного з лідерів колективу Букайо Сака.

"Сині" ще не отримували звернень від сусідів із Лондона й не вели з ними переговорів. Порталом transfermarkt Ноні оцінюється в 40 млн євро.

Контракт нападника з Челсі розраховано до кінця червня 2030-го, але клуб має опцію продовження ще на рік. "Сині" придбали Мадуеке в січні 2023-го в ПСВ за 35 млн євро.

На рахунку англійця 20 голів і дев'ять асистів у 88-ми матчах за лондонців у всіх турнірах. У сезоні-2024/25 виконавець виграв із клубом Лігу конференцій.

Раніше повідомлялося, що Арсенал побореться з Челсі за лівого вінгера дортмундської Боруссії.