Англія

Вінгер дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенс став трансферною ціллю одразу для двох англійських грандів. Арсенал має намір перехопити угоду в Челсі.

Арсенал активно включився в гонитву за молодим талантом дортмундської Боруссії — Джеймі Байно-Гіттенсом. Як повідомляють джерела, керівництво "канонірів" бачить у 20-річному вінгері серйозне підсилення атакувальної ланки на наступний сезон.

Гіттенс, який перебрався до Боруссії з Манчестер Сіті у 2020 році, впевнено прогресує в Бундеслізі та вже встиг провести понад 100 матчів за дортмундців. На його рахунку 17 голів та 14 асистів у всіх турнірах.

Водночас Челсі, який уже давно працює над трансфером англійця, зберігає серйозні наміри. За інформацією, клуб зі Стемфорд Брідж досяг усної згоди з самим футболістом щодо умов довгострокового контракту. Проте Боруссія досі відхиляє всі пропозиції — останню суму 55 мільйонів євро. Німці хочуть отримати щонайменше 65 мільйонів, включаючи бонуси.

раніше повідомлялось, що 20-річний вінгер твердо налаштований приєднатися саме до лондонців, і не розглядає жодних альтернативних пропозицій.