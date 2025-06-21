Англія

Клуб хоче втримати ключового оборонця на тлі інтересу з боку грандів АПЛ.

Евертон активно працює над продовженням контракту з центральним захисником Джарредом Брентвейтом.

У клубі вважають 22-річного англійця центральною фігурою довгострокового проєкту та планують запропонувати йому нову угоду на покращених фінансових умовах.

Попри те, що чинний контракт футболіста з ліверпульцями діє до літа 2027 року, Евертон прагне захистити свого гравця від потенційного інтересу конкурентів — раніше Брентвейтом цікавилися Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Челсі.

Цього сезону Джарред Брентвейт записав на свій рахунок один асист у 33 матчах за клуб у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що Вокер хоче перейти в Евертон.