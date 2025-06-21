Англія

Керманич залишився незадоволений сезоном, але угоду таки підписав.

За підсумками цього сезону Ноттінгем Форест фінішував на сьомій сходинці турнірної таблиці англійської Прем’єр-ліги, а отже наступну кампанію розпочне з кваліфікації до Ліги конференцій УЄФА.

Головний тренер "лісників" Нуну Ешпіріту Санту при цьому висловив незадоволення виступами команди після завершення кампанії.

Однак коли постало питання необхідності продовжувати контракт із клубом, 51-річний фахівець запевнив у своїй відданості проєкту.

Ноттінгем на своїх офіційних ресурсах оголосив про укладання трирічної нової угоди.

Нагадаємо, що Санту очолив клуб у грудні 2023 року.