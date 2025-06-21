Керманич залишився незадоволений сезоном, але угоду таки підписав.
Нуну Санту, Getty Images
21 червня 2025, 09:47
За підсумками цього сезону Ноттінгем Форест фінішував на сьомій сходинці турнірної таблиці англійської Прем’єр-ліги, а отже наступну кампанію розпочне з кваліфікації до Ліги конференцій УЄФА.
Головний тренер "лісників" Нуну Ешпіріту Санту при цьому висловив незадоволення виступами команди після завершення кампанії.
Однак коли постало питання необхідності продовжувати контракт із клубом, 51-річний фахівець запевнив у своїй відданості проєкту.
Ноттінгем на своїх офіційних ресурсах оголосив про укладання трирічної нової угоди.
Нагадаємо, що Санту очолив клуб у грудні 2023 року.