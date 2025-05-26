Англія

Португалець розраховував на ЛЧ.

Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту висловився за підсумками сезону-2024/25 в англійській Прем'єр-лізі. Цитує португальського фахівця BBC.

"Якщо подивитися на сезон загалом, ми пишаємося виконаною нами роботою. Але сьогодні я розчарований. Судячи з того, як ми грали, ми провели хорошу гру, але цього було недостатньо для перемоги та виходу у Лігу чемпіонів. Якби ми домоглися перемоги, все могло б бути інакше.

Послухайте, перш за все ми повинні подякувати гравцям. Вони дійсно добре виступили. Через кілька годин, коли ми озирнемося назад, ми будемо пишатися.

Все змінюється, на виїзді ми виступаємо краще, але наші вболівальники заслуговують на більше.

Йдеться про те, щоб усвідомити, що, чесно кажучи, ми повинні пишатися процесом зростання, якого ми досягли. Це хороший крок вперед. Наступний сезон буде випробуванням і викликом для нас.

Ми перебуваємо в хорошому становищі, і тепер настав час поміркувати і зосередитися на майбутньому. Зараз не час говорити про мене. Йдеться про клуб", — заявив Ешпіріту Санту.