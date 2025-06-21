Англія

Керманич прокоментував підписання нової угоди.

Англійський Ноттінгем Форест оголосив про продовження контракту з головним тренером Нуну Ешпіріту Санту.

51-річний фахівець після підписання нової угоди поділився враженнями від роботи в колективі "лісників".

"Я радий можливості продовжити наш шлях у цьому фантастичному футбольному клубі.

Від моменту нашого приходу до Форест ми доклали чимало зусиль, щоб створити особливий зв'язок між гравцями, уболівальниками та всіма працівниками клубу, що допомогло нам досягти великих успіхів у минулому сезоні.

Я хотів би подякувати нашому власнику, пану Марінакісу, за його постійну підтримку та допомогу. Для мене важливо мати міцні стосунки з нашим власником, і ми отримуємо величезне задоволення від спільної роботи відтоді, як я прийшов до клубу.

Зараз настав час працювати наполегливіше, аніж будь-коли, оскільки ми прагнемо створити більше особливих спогадів разом", — заявив португальський керманич.

Нагадаємо, що Санту очолив клуб у грудні 2023 року.