Англія

Ексфорвард Вотфорда закликав не затягувати справу вінгера Челсі, яка тягнеться вже майже рік.

Getty Images / "Божий годинник ніколи не поспішає, і ніколи не спізнюється" (с)

Getty Images / "Божий годинник ніколи не поспішає, і ніколи не спізнюється" (с)

Колишній нападник Вотфорда Трой Діні висловився щодо ситуації навколо вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика, у якого була виявлена позитивна допінг-проба майже рік тому.

Наразі справа 24-річного українця перебуває лише на етапі підготовки до слухань, що, на думку Діні, є неприпустимим з огляду на кар'єру футболіста.

"Цей процес потрібно пришвидшити. Минув майже рік з моменту, коли його проба виявилася позитивною. А зараз він лише на етапі, коли відбудуться слухання щодо нього.

Тож якщо з якоїсь причини у нас буде ситуація як з Полем Погба, якому скоротили дискваліфікацію, він все одно вже втратив рік своєї ігрової кар’єри.

Пік гравця триває щонайбільше три-чотири роки, якщо пощастить — а він зараз весь цей час втрачає. Тож, якщо він винен, давайте пришвидшимо цей процес», — цитує слова Діні видання talkSPORT.

Нагадаємо, раніше стало офіційно відомо про те, що Футбольна асоціація Англії висунула Михайлові Мудрику звинувачення у порушенні правил антидопінгової політики, за що передбачається дискваліфікація до 4 років.

Як зазначили ЗМІ, проба B українця також виявилися позитивною.