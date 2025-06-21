Англія

Італійський клуб не розглядатиме інших варіантів до остаточного рішення щодо уругвайця.

Наполі визначив Дарвіна Нуньєса з Ліверпуля як свою пріоритетну трансферну ціль на позицію центрального нападника цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво неаполітанського клубу утримується від активних дій щодо альтернативних варіантів, поки зберігається шанс підписати нападника Ліверпуля.

Очікується, що вже наступного тижня сторони продовжать перемовини, аби з'ясувати, чи зможуть узгодити фінансові умови — як трансферну вартість, так і розмір заробітної плати футболіста.

Раніше повідомлялося, що Наполі також хотів би підписати ще одного гравця Ліверпуля — вінгера Федеріко К'єзу. За інформацією італійських ЗМІ, неаполітанці готуються зробити пропозицію у загальний фінансових пакет 105 мільйонів євро за двох виконавців.

У той же час, також фігурувала інформація щодо бажання Ліверпуля забрати у Наполі зіркового форварда Віктора Осімгена, у якого прописана клаусула в 75 мільйонів євро.