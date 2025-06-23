Англія

Бразилець може переїхати до Мюнхена.

Мюнхенська Баварія влітку може оформити трансфер вінгера лондонського Арсеналу Габріела Мартінеллі. Про це повідомляє німецький журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, наразі керівництво "ротен" серйозно обговорює можливість придбання 24-річного бразильця, але не поспішає робити офіційну пропозицію "канонірам".

Чинна трудова угода гравця з лондонцями розрахована до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

У сезоні-2024/25 Габріел Мартінеллі відіграв за Арсенал 51 матч, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Арсенал продовжує переговори щодо трансферу Гато.