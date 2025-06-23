Бразилець може переїхати до Мюнхена.
Gabriel Martinelli, getty images
23 червня 2025, 19:23
Мюнхенська Баварія влітку може оформити трансфер вінгера лондонського Арсеналу Габріела Мартінеллі. Про це повідомляє німецький журналіст Крістіан Фальк.
За інформацією джерела, наразі керівництво "ротен" серйозно обговорює можливість придбання 24-річного бразильця, але не поспішає робити офіційну пропозицію "канонірам".
Чинна трудова угода гравця з лондонцями розрахована до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.
У сезоні-2024/25 Габріел Мартінеллі відіграв за Арсенал 51 матч, забив десять голів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Арсенал продовжує переговори щодо трансферу Гато.