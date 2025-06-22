Англія

19-річний нідерландець може перебратися до АПЛ.

Захисник Аякса Йоррел Гато може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного нідерландця зацікавлений Арсенал, який продовжує переговори з Аяксом щодо потенційного трансферу.

Також наголошується, що перші контакти між керівництвом "канонірів" та агентом футболіста пройшли успішно – сторони намагаються узгодити довгостроковий контракт.

Минулого сезону Гато провів 50 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Субіменді вже перебуває в Лондоні для завершення переходу до Арсеналу.