Англія

"Червоні дияволи" хочуть отримати 40 мільйонів фунтів.

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може бути проданий в літнє трансферне вікно.

Продати Гарначо: логічно, але чи правильно?

Аргентинець не зарекомендував себе під керівництвом головного тренера Рубена Аморіма, який обійняв посаду в ході минулого сезону, тому в клубі готові розглянути пропозиції щодо молодого гравця.

"Червоні дияволи" розлучаться з футболістом, якщо за нього запропонують 40 млн фунтів.

Інтерес до Алехандро Гарначо, оціненого фахівцями відомого порталу Transfermarkt в 45 млн євро, виявляють Челсі і Наполі. 1 липня вінгеру виповниться 21 рік.