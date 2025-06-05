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Колишній тренер Саутгемптона обійшов серйозних конкурентів і повертається до шотландського футболу на чолі гранда з Глазго.

Рейнджерс офіційно призначив нового головного тренера — ним став 39-річний шотландець Расселл Мартін. Контракт спеціаліста з клубом підписаний до літа 2028 року.

Початок сезону-2024/25 Мартін провів на чолі Саутгемптона, проте був звільнений у грудні. Після його відходу команда втратила стабільність, розгубила очки й завершила сезон на останньому місці в АПЛ.

У боротьбі за посаду головного тренера Рейнджерс Мартін випередив таких конкурентів як Стівен Джеррард, Гарі О’Ніл і Давіде Анчелотті. Клуб перебував у пошуках нового наставника з лютого, коли з команди був звільнений Філіп Клеман.

Під завершення минулого сезону Рейнджерс очолював тимчасовий тренер Баррі Фергюсон, а команда фінішувала другою в шотландському Прем'єршипі, відставши від Селтіка на 15 очок.