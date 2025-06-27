Англія

Бразильський воротар також не прийняв пропозицію від Галатасарая і планує залишитися в Ліверпулі до завершення контракту.

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер знову відхилив вигідну пропозицію щодо трансферу. Цього разу інтерес до бразильця проявив неназваний клуб із Саудівської Аравії, але, як і раніше з Галатасараєм, футболіст вирішив не змінювати клуб.

Аліссон має намір відпрацювати чинний контракт із Ліверпулем, який діє до літа 2027 року. У сезоні-2024/25 бразилець провів 35 матчів у всіх турнірах, з яких 13 завершив без пропущених голів.

Разом із Ліверпулем Аліссон став чемпіоном Англії, допомігши клубу здобути 20-й титул в історії.

Раніше стало відомо, що Аліссон чекає на оновлення угоди з "червоними".