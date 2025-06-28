Англія

"Сороки" в пошуках підсилення захисту.

Ньюкасл Юнайтед може оформити трансфер центрального захисника мюнхенської Баварії Кім Мін Дже. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, представники англійського клубу вже спілкувалися з 28-річним південнокорейцем та отримали від нього згоду на перехід.

Зазначається, що Баварія не проти продажу свого гравця та збирається отримати за нього 30 млн. євро.

Чинна трудова угода центрбека з "ротен" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Кім Мін Дже відіграв за Баварію 43 матчі та забив 3 голи. Наразі футболіст знаходиться в лазареті через проблеми з ахілловим сухожиллям.