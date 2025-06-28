"Сороки" в пошуках підсилення захисту.
Min-jae Kim, getty images
28 червня 2025, 10:00
Ньюкасл Юнайтед може оформити трансфер центрального захисника мюнхенської Баварії Кім Мін Дже. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, представники англійського клубу вже спілкувалися з 28-річним південнокорейцем та отримали від нього згоду на перехід.
Зазначається, що Баварія не проти продажу свого гравця та збирається отримати за нього 30 млн. євро.
Чинна трудова угода центрбека з "ротен" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Цього сезону Кім Мін Дже відіграв за Баварію 43 матчі та забив 3 голи. Наразі футболіст знаходиться в лазареті через проблеми з ахілловим сухожиллям.