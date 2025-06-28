Англія

Лондонський клуб посилить свою атакувальну ланку гравцем збірної Англії U-21.

Лівий вінгер Боруссії Дортмунд Джеймі Байно-Гіттенс переходить до Челсі, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуби досягнули домовленості щодо переходу 20-річного англійця. Сума трансферу включно з бонусами — до 65 млн євро. Уже невдовзі Байно-Гіттенс має пройти медогляд. Очікується, що після цього він підпише семирічний контракт із Челсі.

Плеттенберг зазначив, що Баварія, якій приписували інтерес до талановитого виконавця, не мала шансів придбати Джеймі, адже він зробив вибір на користь лондонського клубу.

На рахунку флангового нападника 17 голів і 14 асистів у 107-ми матчах за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах. Також він відзначився одним голом і двома асистами в 11 матчах за збірну Англії U-21.

Нагадаємо, Челсі веде боротьбу за центрфорварда Брайтона.