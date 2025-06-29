Англія

Воротар Ніцци може змінити клуб уже цього літа — французи чекають на пропозиції.

Голкіпер Ніцци Марцин Булка опинився у сфері інтересів двох топклубів англійської Прем’єр-ліги — Манчестер Юнайтед та Челсі. Обидві команди активно шукають підсилення на воротарську позицію та уважно стежать за ситуацією навколо польського стража воріт.

Французький клуб оцінив свого основного кіпера в 20–25 мільйонів євро. Контракт Булки з Ніццою чинний до літа 2026 року, тож потенційним покупцям доведеться викласти суттєву суму.

У сезоні-2024/25 24-річний поляк провів 40 матчів у всіх турнірах, вісім із яких завершив без пропущених м’ячів. Його стабільна гра привернула увагу європейських клубів, і найближчим часом можна очікувати на офіційні запити.

Манчестер Юнайтед усе ще вирішує, чи варто намагатися знайти нового основного воротаря. Питання майбутнього Андре Онана в клубі є відкритим.