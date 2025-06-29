Англія

Сума трансферу становитиме понад 50 млн фунтів.

Нападник Брайтона Жуан Педро стане гравцем Челсі у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" змогло домовитися з "чайками" про трансфер 23-річного бразильця за суму понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також наголошується, що контракт буде розрахований до літа 2032 року, а сам Жуан хоче перейти саме до Челсі, незважаючи на активний інтерес Ньюкасла.

У вівторок Педро пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт та приєднається до Челсі на КЧС-2025.

Минулого сезону Педро провів 30 матчів, у яких забив десять голів та віддав сім гольових передач.