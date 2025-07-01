Англія

За версією іспанця, "багато чого може статися".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відповів на питання про можливі трансфери на вихід.

"Поняття не маю! Яких саме гравців? Подивимося з клубом, поговоримо, з гравцями теж. У нас хороші футболісти, а сезон буде таким довгим. Багато чого може статися, така реальність, така правда", — сказав Гвардіола.

За підсумками минулого сезону англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті посів третє місце в турнірній таблиці, зумівши набрати 71 очко в 38 зустрічах.

Раніше підопічні Гвардіоли вилетіли з Клубного чемпіонату світу, зазнавши поразки від Аль-Хіляля на стадії 1/8 фіналу.