Англія

"Чорні коти" активно готуються до майбутньої кампанії АПЛ.

Центральний півзахисник Хабіб Діарра залишив рідний для нього Страсбур і приєднався до Сандерленда, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 21-річним сенегальцем розраховано до кінця червня 2030-го. На рахунку гравця 11 голів і десять асистів у 102-х матчах за клуб Ліги 1 у всіх турнірах.

У березні 2024 року Діарра дебютував за збірну Сенегалу. Він відзначився чотирма голами в 11 протистояннях національної команди.

За даними transfermarkt, перехід Хабіба став рекордним як для Сандерленда, так і для Страсбура. Повідомляється, що сума трансферу склала 31.5 млн євро.

Раніше найдорожчим новачком англійців був півзахисник Енцо Ле Фе (23 млн), якого вони викупили в Роми на початку червня 2025-го. Французи ж влітку 2023 року за 18 млн відпустили нападника Хабіба Діалло до Аш-Шабаба.