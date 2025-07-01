Учасник ЧС-1962 та легендарний бомбардир Мідлсбро помер на 88-му році життя.
Алан Пікок, фото лідс
01 липня 2025, 09:28
В Англії на 88-му році життя помер колишній нападник національної збірної Алан Пікок.
Пікок був частиною англійської збірної на чемпіонаті світу 1962 року в Чилі, де команда дійшла до чвертьфіналу. У рамках того турніру він вийшов на поле у двох матчах групового етапу.
На клубному рівні Пікок прославився виступами за Мідлсбро, де провів 218 матчів у чемпіонаті та відзначився 125 голами. Також захищав кольори Лідса та Плімута.
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