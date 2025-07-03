Англія

"Червоні" у траурі.

Англійський Ліверпуль зробив офіційну заяву стосовно загибелі вінгера команди Діогу Жоти та його брата Андре Сілви.

"Ліверпуль вражений трагічною загибеллю Діогу Жоти. Клуб був проінформований про те, що 28-річний футболіст помер внаслідок ДТП в Іспанії разом зі своїм братом Андре.

Наразі Ліверпуль не даватиме жодних подальших коментарів і просить поважати недоторканність приватного життя сім'ї, друзів, партнерів Діогу й Андре по команді та співробітників клубів, оскільки вони намагаються змиритися з неймовірною втратою. Ми продовжимо надавати їм всебічну підтримку", — йдеться в заяві клубу.

Раніше стали відомі подробиці автокатастрофи через яку загинув Жота.