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Велика втрата для футбольної спільноти.

Стала відома причина дорожньо-транспортної пригоди через яку загинув вінгер англійського Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота. Про це повідомляє BBC з посиланням на Цивільну гвардію Іспанії.

"За наявною у нас інформацією, автомобіль Lamborghini потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і з'їхав з дороги через шину, що лопнула під час обгону іншого автомобільного транспорту.

Це сталося о 00:30 (02:30 за київським часом — прим.) за британським літнім часом у муніципалітеті Сернаділья в провінції Самора. Автомобіль загорівся, і двоє пасажирів загинули", — повідомили в Цивільній гвардії.

Разом з Діогу Жотою також загинув його молодший брат Андре Сілва. Він є професійним футболістом та виступав у складі Пенафіеля з 2-го дивізіону Португалії.