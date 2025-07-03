Велика втрата для футбольної спільноти.
Діогу Жота, getty images
03 липня 2025, 12:59
Стала відома причина дорожньо-транспортної пригоди через яку загинув вінгер англійського Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота. Про це повідомляє BBC з посиланням на Цивільну гвардію Іспанії.
"За наявною у нас інформацією, автомобіль Lamborghini потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і з'їхав з дороги через шину, що лопнула під час обгону іншого автомобільного транспорту.
Це сталося о 00:30 (02:30 за київським часом — прим.) за британським літнім часом у муніципалітеті Сернаділья в провінції Самора. Автомобіль загорівся, і двоє пасажирів загинули", — повідомили в Цивільній гвардії.
Разом з Діогу Жотою також загинув його молодший брат Андре Сілва. Він є професійним футболістом та виступав у складі Пенафіеля з 2-го дивізіону Португалії.