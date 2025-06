Центральний півзахисник Поль Погба підписав контракт із Монако, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 32-річним французом розраховано до кінця червня 2027-го. Монако він представлятиме у футболці з 8-м номером.

We think 𝒊𝒕'𝒔 𝒕𝒊𝒎𝒆 too 🫡 pic.twitter.com/9rmi0eumvS