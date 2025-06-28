Франція

Чемпіон світу-2018 поповнив склад клубу Ліги 1.

Центральний півзахисник Поль Погба підписав контракт із Монако, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 32-річним французом розраховано до кінця червня 2027-го. Монако він представлятиме у футболці з 8-м номером.

We think 𝒊𝒕'𝒔 𝒕𝒊𝒎𝒆 too 🫡 pic.twitter.com/9rmi0eumvS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2025

Свій колишній колектив, а саме Ювентус, він залишив на правах вільного агента наприкінці листопада 2024 року.

У вересні 2023-го Погба відсторонили через провалений ним допінг-тест після матчу проти Удінезе в Серії А. Покарання у вигляді 4-річної дискваліфікації Поль отримав наприкінці лютого 2024 року. Після апеляції її скоротили до 18 місяців, тож із березня 2025-го гравець мав можливість повернутися на поле.

Окрім Ювентуса півзахисник також виступав за Манчестер Юнайтед. На його рахунку 91 матч з 11-ма голами й дев'ятьма асистами за збірну Франції, якій він допоміг виграти чемпіонат світу-2018 і Лігу націй-2020/21.

Із манкуніанцями Погба здобув два трофея, серед яких Ліга Європи-2016/17, тоді як із туринцями — дев'ять.