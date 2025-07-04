Англія

Досвідчений правий захисник проходить медогляд перед трансфером із Манчестер Сіті.

Бернлі близький до оформлення трансферу зіркового правого захисника Кайла Вокера з Манчестер Сіті.

Як повідомляє Девід Орнштейн з The Athletic, 35-річний англійський футболіст уже проходить медичні тести у таборі "бордових", після чого має підписати контракт із новачком АПЛ.

У разі успішного завершення процедури, Вокер підпише угоду строком на два роки. Його досвід, лідерські якості та знання Прем’єр-ліги стануть важливим надбанням для команди Скотта Паркера, який, до речі, грав разом із Вокером у складі Тоттенгема у 2011-2013 роках.

Сума трансферу може скласти до 5 мільйонів фунтів із урахуванням бонусів. Для Манчестер Сіті, який заощадить на зарплаті ветерана близько 10 мільйонів фунтів, цей перехід також виглядає логічним кроком — контракт Вокера із клубом діє лише до літа 2026 року.

Вокер, який у другій половині минулого сезону грав у оренді за Мілан, має у своєму активі 17 трофеїв з Манчестер Сіті, включно з шістьма чемпіонствами в АПЛ і перемогою в Лізі чемпіонів у сезоні-2022/23. У футболці Сіті він провів 319 матчів, забив 6 голів та віддав 23 асисти.

Цей трансфер стане вже четвертим літнім підписанням Бернлі після переходів Акселя Туанзебе, Квіліндші Гартмана та воротаря Макса Вайса.