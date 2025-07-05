Англія

Захисник залишається в АПЛ, але вже в клубі з іншими завданнями на сезон.

Англійський фланговий захисник Кайл Вокер другу частину минулого сезону провів у оренді в італійському Мілані з Манчестер Сіті, тож було зрозуміло, що в складі "містян" не залишилось для нього місця.

І коли короткотривала угода добігла до завершення, 35-рінчий виконавець мав обрати собі новий клуб для виступів.

Зупинився в підсумку на Бернлі, який тільки-но піднявся назад до рівня Прем’єр-ліги.

"Бордові" узгодили трансфер за майже 6 млн євро з Манчестер Сіті, а Вокеру запропонували контракт до 2027 року.

За сезон Кайл награв 34 матчі (2205 хвилин).

Загалом у Манчестер Сіті англієць провів 319 ігор, забив шість голів та віддав 23 гольові передачі.