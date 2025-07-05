Англійці задоволені підписанням українського центрбека.
Джон Волтерс, getty images
05 липня 2025, 15:20
Спортивний директор англійського Сток Сіті Джонатан Волтерс висловився щодо підписання українського центрального захисника Максима Таловєрова. Його слова наводить офіційний сайт "гончарів".
"Залучення центрального захисника калібру Максі, безсумнівно, є важливою і невід'ємною частиною роботи клубу, оскільки ми продовжуємо підготовку до нового сезону.
Якщо подивитися на два наших придбання, зокрема Сорбу Томаса, то це гравці з міжнародним родоводом, здатні вести Сток Сіті вперед у довгостроковій перспективі, і це був важливий аспект їхнього приходу в клуб.
У моїх очах Максі — ідеальний гравець Сток Сіті. Він грає серцем і головою, тому він дуже відповідає тому, що наші вболівальники люблять бачити у своїх футболістах, і в нього вже є цінний досвід виступів у Чемпіоншипі.
Йому подобається ділитися енергією і зв'язком із натовпом, і я з нетерпінням чекаю можливості побачити це разом із нашими вболівальниками, коли розпочнеться новий сезон", — сказав Волтерс.
Раніше сам Таловєров висловився про перехід в Сток Сіті.