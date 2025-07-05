Англія

Англійці задоволені підписанням українського центрбека.

Спортивний директор англійського Сток Сіті Джонатан Волтерс висловився щодо підписання українського центрального захисника Максима Таловєрова. Його слова наводить офіційний сайт "гончарів".

"Залучення центрального захисника калібру Максі, безсумнівно, є важливою і невід'ємною частиною роботи клубу, оскільки ми продовжуємо підготовку до нового сезону.

Якщо подивитися на два наших придбання, зокрема Сорбу Томаса, то це гравці з міжнародним родоводом, здатні вести Сток Сіті вперед у довгостроковій перспективі, і це був важливий аспект їхнього приходу в клуб.

У моїх очах Максі — ідеальний гравець Сток Сіті. Він грає серцем і головою, тому він дуже відповідає тому, що наші вболівальники люблять бачити у своїх футболістах, і в нього вже є цінний досвід виступів у Чемпіоншипі.

Йому подобається ділитися енергією і зв'язком із натовпом, і я з нетерпінням чекаю можливості побачити це разом із нашими вболівальниками, коли розпочнеться новий сезон", — сказав Волтерс.

Раніше сам Таловєров висловився про перехід в Сток Сіті.