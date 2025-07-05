Англія

"Каноніри" працюють над умовами особистого контракту — англієць відкритий до переїзду на Емірейтс.

Арсенал розпочав просування у переговорному процесі щодо особистих умов із вінгером Челсі Ноні Мадуеке. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, на цьому етапі 23-річний англієць не робив офіційного запиту для свого клубу щодо трансферу, оскільки наразі він зосереджений на виступах за "пенсіонерів" на Клубному чемпіонаті світу.

Водночас Мадуеке, за даними джерела, відкритий до можливого переходу в Арсенал.

Станом на зараз угоди між клубами ще немає — переговори перебувають на ранній стадії. Очікується, що сторони повернуться до обговорень після завершення участі Челсі на клубному мундіалі.

У минулому сезоні Ноні Мадуеке провів за "синіх" 45 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 11 голів та віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вінгера, який може зіграти на обох флангах атаки, у 40 мільйонів євро.