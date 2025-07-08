Англія

Колишній спортивний директор Арсенала очолить глобальний напрям футбольних операцій у складі "лісників".

Ноттінгем Форест оголосив про призначення Еду Гаспара на нову ключову управлінську посаду. 47-річний бразилець став глобальним керівником відділу з футбольних операцій, повідомила пресслужба клубу.

До його обов’язків входитиме не лише координація трансферної діяльності, а й контроль за розвитком гравців, а також стратегічне планування щодо формування складу.

Останнім місцем роботи Гаспара був лондонський Арсенал, який він залишив у листопаді 2024 року після кількох років на посаді спортивного директора. Під його керівництвом клуб здійснив низку важливих трансферів і повернувся до боротьби за найвищі позиції в АПЛ.

До англійського етапу кар’єри Еду встиг попрацювати у збірній Бразилії, а також у Корінтіансі — одному з провідних клубів Серії A.

Після його відходу з Арсеналу керівництво у сфері спортивної стратегії спочатку перебрав на себе Джейсон Айто, а згодом цю роль передали досвідченому Андреа Берті.