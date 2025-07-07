Англія

Нова угода розрахована до літа 2028 року.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Ола Айною.

Нова угода з 28-річним нігерійцем розрахована до літа 2028 року.

Минулого сезону універсал Айна провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.

Нагадаємо, наступного сезону Ноттінгем Форест зіграє в Лізі конференцій, куди пробився завдяки сьомому місцю в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест обговорює новий контракт з Гадсоном-Одої.