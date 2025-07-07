Нова угода розрахована до літа 2028 року.
Ола Айна, Getty Images
07 липня 2025, 18:40
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Ола Айною.
Нова угода з 28-річним нігерійцем розрахована до літа 2028 року.
Минулого сезону універсал Айна провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.
Нагадаємо, наступного сезону Ноттінгем Форест зіграє в Лізі конференцій, куди пробився завдяки сьомому місцю в АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест обговорює новий контракт з Гадсоном-Одої.