Англія

Півзахисник може продовжити співпрацю з клубом попри інтерес з АПЛ та Серії А.

Півзахисник Каллум Гадсон-Одої веде переговори з Ноттінгем Форест щодо продовження контракту.

Як повідомляє Sky Sports, обговорення відбуваються в конструктивному руслі, і сторони налаштовані позитивно.

Попри це, ситуацію уважно відстежують кілька клубів з Англійської Прем’єр-ліги та італійської Серії А, які можуть втрутитися в разі зупинки переговорного процесу.

Наразі чинна угода 24-річного хавбека з Ноттінгем Форест діє до літа 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед вивчає ситуацію довкола нападника Ноттінгем Форест.