Півзахисник може продовжити співпрацю з клубом попри інтерес з АПЛ та Серії А.
Каллум Гадсон-Одої, Getty Images
07 липня 2025, 11:58
Півзахисник Каллум Гадсон-Одої веде переговори з Ноттінгем Форест щодо продовження контракту.
Як повідомляє Sky Sports, обговорення відбуваються в конструктивному руслі, і сторони налаштовані позитивно.
Попри це, ситуацію уважно відстежують кілька клубів з Англійської Прем’єр-ліги та італійської Серії А, які можуть втрутитися в разі зупинки переговорного процесу.
Наразі чинна угода 24-річного хавбека з Ноттінгем Форест діє до літа 2026 року.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед вивчає ситуацію довкола нападника Ноттінгем Форест.