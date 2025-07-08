Англія

Лондонці можуть оформити трансфер шведського форварда вже до початку передсезонного турне.

Спортінг повідомив Арсеналу про готовність продати нападника Віктора Дьокереша за 70 мільйонів євро плюс ще 10 мільйонів у вигляді бонусів. Про це повідомляє The Guardian.

Раніше лісабонський клуб вже відмовився від пропозиції лондонців у розмірі 65+15 мільйонів євро, однак поточний формат угоди влаштовує обидві сторони.

Переговори тривали кілька тижнів і, за даними джерела, виснажили 27-річного шведа, але наразі ситуація наближається до фіналу. Арсенал прагне завершити трансфер ще до старту азійського турне команди, яке розпочнеться найближчої суботи.

Контракт гравця з Арсеналом вже погоджений — він розрахований до літа 2030 року. Дьокереш має стати ключовим підсиленням у лінії атаки для Мікеля Артети перед стартом нового сезону Прем'єр-ліги.

Паралельно Арсенал завершує угоду щодо переходу центрального півзахиссника та капітана Брентфорда Крістіана Нергора. Сума трансферу 31-річного півзахисника складе до 15 мільйонів фунтів.