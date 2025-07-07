Іспанія

Досвідчений поляк виступатиме в Каталонії ще два сезони.

Каталонська Барселона пролонгувала трудову угоду з 35-річним воротарем Войцехом Щесни. Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

Зазначається, що нова угода з польським голкіпером розрахована до 30 червня 2027 року.

"Щесни показав, що він, як і раніше, один із найкращих воротарів у європейському футболі. Досвід і зрілість польського воротаря стали великою підмогою для тренера Гансі Фліка в молодій та недосвідченій команді "Барси", — йдеться в заяві каталонського клубу.

Минулого сезону Войцех Щесни провів за Барселону 30 матчів, пропустив 36 м'ячів та 14 разів відіграв "на нуль".

За підсумками сезону-2024/25 Барселона виграла Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Барселона не цікавиться Думфрісом.