Калабрія може продовжити кар’єру в АПЛ.
Давіде Калабрія, getty images
08 липня 2025, 14:59
Колишній захисник Мілана та Болоньї Давіде Калабрія, який наразі є вільним агентом, може продовжити кар’єру в англійському чемпіонаті. Про це повідомляють журналісти Sky Sports.
За інформацією джерела, у підписанні 28-річного футболіста зацікавлений Крістал Пелес. "Орли" планують оформити угоду цього літа.
У сезоні-2024/25 Калабрія виступав за Болонью на правах оренди. Захисник взяв участь у 27 матчах, у яких відзначився забитим голом та гольовою передачею.
Раніше повідомлялося, що два турецьких гранди претендують на Калабрію.