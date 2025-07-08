Англія

Калабрія може продовжити кар’єру в АПЛ.

Колишній захисник Мілана та Болоньї Давіде Калабрія, який наразі є вільним агентом, може продовжити кар’єру в англійському чемпіонаті. Про це повідомляють журналісти Sky Sports.

За інформацією джерела, у підписанні 28-річного футболіста зацікавлений Крістал Пелес. "Орли" планують оформити угоду цього літа.

У сезоні-2024/25 Калабрія виступав за Болонью на правах оренди. Захисник взяв участь у 27 матчах, у яких відзначився забитим голом та гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що два турецьких гранди претендують на Калабрію.