Італія

Можливо, уперше випаде нагода залишити Італію задля виступів у іншому клубі.

Італійський фланговий захисник Давіде Калабрія другу частину цього сезону провів у складі Болоньї на правах оренди з Мілану.

13 матчів та один гольовий пас — помірні показники для 28-річного виконавця за цей період, але на позитивне рішення щодо повноцінного трансферу з боку "россоблу" вони так і не вплинули.

А отже Калабрія повертається до "россонері", де новий/старий головний тренер Массіміліано Аллегрі не надто на нього й розраховує за кілька тижнів до завершення контракту.

Стає очевидним, що угоду продовжено не буде, а отже футболіст може залишити клуб вільним агентом уже найближчим часом.

Куди далі? На це питання можуть допомогти знайти відповідь турецькі Галатасарай та Бешикташ, адже саме вони вийшли на зв’язок із агентами футболіста останніми днями та намагаються вмовити гравця змінити робочу атмосферу. Перемовини тривають.