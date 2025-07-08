Англія

"Орли" хочуть зміцнити захист перед сезоном у Лізі Європи.

Крістал Пелес зацікавився орендою молодого захисника Челсі Джоша Ачімпонга. Ця оренда може повторити попередні успішні угоди з гравцями лондонського гранда, зокрема Рубеном Лофтусом-Чіком, Конором Галлахером та Трево Чалобою.

За інформацією The Telegraph, 19-річного Ачімпонга, який може грати як на правому фланзі оборони, так і в центрі захисту, розглядають як пріоритетну ціль на наступний сезон. Молодий англієць уже встиг дебютувати за першу команду Челсі в Прем’єр-лізі — символічно, саме в матчі проти Пелас у січні цього року. Нещодавно він перепідписав новий контракт із клубом до 2029 року.

Ачімпонг регулярно грав у Лізі конференцій, де провів сім ігор. Гравець входить до планів Енцо Марески, однак конкуренція на цій позиції чимала: Ріс Джеймс та Мало Густо.

Минулого сезону "орли" вже користувалися послугами гравців Челсі. Бен Чілвелл провів у клубі другу частину сезону, а до цього Чалоба, Лофтус-Чік та Галлагер отримали ігровий досвід на Селгерст Парк. Оренда Галлагера у 2021/22 стала особливо вдалою — гравець після того сезону пробився до національної збірної Англії.

Сам футболіст не приховує любові до Челсі і бажання проявити себе в клубі, проте не виключає можливості оренди:

"Я люблю клуб, тому завжди хочу залишитися в Челсі. Але окрім цього хочу показати, на що я здатний", — сказав він під час клубного чемпіонату світу.

Джош Ачімпонг раніше грав за молодіжні колективи Челсі і приєднався до головної команди взимку минулого сезону. Разом з клубом вже встиг здобути трофей Ліги конференцій.