Англія

Еуне Хеггебо став третім новачком Раяна Мейсона цього літа.

Вест Бромвіч оголосив на офіційному сайті про підписання 23-річного нападника Еуне Хеггебе з норвезького СК Бранн. Сума трансферу не розголошується.

Норвезький форвард підписав п’ятирічний контракт і став третім літнім новачком команди після захисника Ната Філліпса (Ліверпуль) та нападника Джека Брея (Гаррогейт Таун).

Хеггебе провів 146 матчів за СК Бранн і забив 51 м’яч. У минулому сезоні він забив сім голів у 13 поєдинках. Еуне також виступав за молодіжні збірні Норвегії.

"Посилення лінії атаки було нашим пріоритетом цього літа, і ми раді, що вдалося підписати Еуне", — прокоментував трансфер спортивний директор клубу Ендрю Нестор. — "Він молодий, технічно підкований і добре готовий фізично, а також відзначається сильним менталітетом".

Нападник уже приєднався до Альбіону на передсезонних зборах в Австрії.