Англія

Клуб із Турина спілкувався лише з агентами гравця Манчестер Юнайтед, щоб повідомити про неготовність покривати оклад англійця.

Незважаючи на чисельну інформацію у пресі щодо переговорного процесу, Ювентус наразі не робив жодних запитів до Манчестер Юнайтед та не надсилав ніякої офіційної пропозиції щодо трансферу вінгера Джейдона Санчо. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, минулого тижня представники туринського клубу провели попередні перемовини з агентами англійського вінгера. Проте клуб Серії А одразу дав зрозуміти, що не має наміру повністю покривати високу зарплату 25-річного Санчо.

Таким чином, станом на зараз перемовини між Ювентусом і Манчестер Юнайтед не ведуться. Майбутнє футболіста залишається невизначеним — він, як і раніше, не є частиною майбутніх планів манкуніанців та головного тренера Рубена Аморіма.

Нагадаємо, окрім Джейдона Санчо, раніше ще чотири футболіста повідомили босів Манчестер Юнайтед про своє бажання піти.